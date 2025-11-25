故 이순재 손 꼭 잡았던 서예지…"영원히 기억하겠습니다"

사진=서예지 SNS

배우 서예지가 세상을 떠난 이순재를 추모했다.25일 서예지는 자신의 SNS에 "가장 존경하고 사랑하는 선생님, 사랑합니다. 감사했습니다. 영원히 기억하겠습니다"라고 글을 남겼다.서예지는 이순재와 함께 찍은 사진 여러 장도 공개했다. 손을 맞잡거나 어깨동무를 하거나 케이크를 나란히 들고 있는 등 다정다감한 선후배의 모습이 눈길을 끈다. 또한 서예지는 국화 이미지를 올려 이순재를 향한 추모의 마음을 표했다.서예지는 이순재와 2013년 tvN 시트콤 '감자별'에 함께 출연했다. 서예지는 2014년 방송된 tvN 예능 '꽃보다 할배'에서 스페인으로 여행가는 이순재를 위해 간단한 스페인어 회화를 정리한 노트를 선물하기도 했다. 서예지는 '앙리 할아버지와 나' 등 이순재가 출연한 연극을 관람하기도 했다.배우 서예지가 세상을 떠난 이순재를 추모했다.유족에 따르면 이순재는 25일 새벽 별세했다. 향년 91세. 빈소는 아직 마련되지 않았다. 지난해부터 고인의 건강이상설이 불거지며, 연예계 안팎으로 염려가 많았다.이순재는 현역 최고령 배우로 올곧게 연기활동을 펼쳐왔다. 방송, 영화, 연극 등 무대를 가리지 않고 활발했다. 최근까지도 연극 '고도를 기다리며를 기다리며'와 KBS 2TV 드라마 '개소리'에 출연하며 왕성했다. '개소리'로는 지난해 KBS 연기대상에서 역대 최고령으로 대상을 수상했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr