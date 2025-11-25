사진=MBC/JTBC

배우 김윤배가 '금토일'의 남자로 등극했다.지난 달 25일 첫 방송 된 JTBC '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'에서 김윤배는 김낙수(류승룡)가 좌천되어 온 ACT 아산 공장의 생산직으로 근무하는 '달재' 역으로 합류했다. 이주영(정은채)과 함께 김낙수를 경계하지만 맡은 일은 모두 해내는 일당백을 톡톡히 해낸다.김윤배가 활약 중인 MBC '이 강에는 달이 흐른다'는 웃음을 잃은 세자와 기억을 잃은 보부상의 영혼 체인지 역지사지 로맨스 판타지 사극으로, 김윤배는 극중 한양 상단 사환 '차은우' 역으로 분한다. 등장과 동시에 얼굴을 채운 큰 매력 점으로 시청자들을 심쿵하게 만든 그는 수려한 이름과 그렇지 못한 비주얼로 '이강달'의 신스틸러로 웃음을 책임진다.두 작품을 통해 일주일의 마무리를 책임진 김윤배는 맡은 캐릭터마다 자신만의 색깔로 물들였다. 공장 헬멧에서 한양 상단 사환으로 갓을 쓴 김윤배는 현대극과 시대극을 자유자재로 넘나드는 만큼 더욱 상반되는 열연을 펼치며 '금토일'의 저녁을 책임지는 남자로 급부상 중이다.올 하반기 금토일의 남자가 된 김윤배는 오는 2026년의 차기작으로 영화와 드라마에 줄줄이 캐스팅되며 데뷔 이후 가장 바쁜 한 해를 보낼 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr