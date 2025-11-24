사진=고준희 유튜브

사진=고준희 유튜브

사진=고준희 유튜브

사진=고준희 유튜브

사진=고준희 유튜브

사진=고준희 유튜브

사진=고준희 유튜브

사진=고준희 유튜브

사진=고준희 유튜브

사진=고준희 유튜브

배우 고준희가 초호화 아파트 가격에 경악했다.24일 유튜브 채널 '고준희 GO'에는 '시그니엘 · 르엘 · 아크로 서울 집구경 투어'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 고준희는 이사 계획을 다시 공개했다. 그는 "전에 이사 간다고 했잖냐. '앞집'이라고 얘기가 많이 나왔는데, 집을 아직 안 정했다. 오늘 부동산 투어를 하려고 한다"고 밝혔다.아파트 선택에서 중요한 점을 꼽으라는 요청에 고준희는 "환기, 수납, 부엌 크기가 중요하다"고 말했다. 제작진이 "요리를 안 하는데 부엌 크기가 왜 중요하냐"고 묻자, 그는 "앞으로 할 수도 있으니까?"라고 얼버무려 눈길을 끌었다.집 매매 여부를 묻자 고준희는 "집을 또 살 수는 없다. 그 정도의 경제력은 없다. 전월세 위주로 보려고 한다"고 솔직하게 털어놨다.먼저 청담 르엘을 찾은 고준희는 통창 한강뷰, 해맞이 공원뷰에 감탄했다. 이어 삼익 아파트 재건축 아파트라는 설명에 "나 삼익 아파트에서 23살부터 6년 살았다. 그런데 좋은 추억 많이 없다"고 이야기했다.빌트인 냉장고, 넉넉한 수납공간 등에 매료된 고준희는 "정신을 못 차리겠네. 너무 좋다"고 감탄했다. 하지만, 61평 기준 매매가 125~130억원이라는 말에 표정을 굳히고 "전세 가격 들을 필요 없겠다"고 말했다.홍실 아파트 1대1 재건축한 아크로 삼성 매매가는 63평 100억원. 연속으로 높은 가격에 놀란 고준희는 "원래 꿈은 크게 갖는 거"라며 더욱 의지를 불태웠다.제작진이 "혼자 살기에 너무 크지 않냐"고 묻자 그는 "내가 키가 크니까 짐이 많다. 유튜브 촬영하려면 혼자 살아야 한다"고 이유를 밝혀 웃음을 선사했다.마지막으로 방문한 잠실 시그니엘 레지던스. 관리비 200~250만원에 대출 70% 가능한 90억원 매매가가 공개됐다. 호텔 하우스 키핑 서비스에 감탄한 그는 "배달 음식 받는 건 불편하다"고 토로해 폭소를 유발했다.고준희는 "부모님과 함께 살기보다, 혼자 살고 싶은 집이다. 그런데 가격이 넘사벽이다. 오늘은 무리한 집을 본 것 같다. 다음에는 가격대가 나은 집을 보여드릴 수 있도록 돌아다녀 보겠다"고 말했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr