이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '쯔양밖정원' 캡처

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '쯔양밖정원' 캡처

먹방 유튜버 쯔양이 '핫걸 패션'에 도전하며 마른 몸매를 드러냈다.23일 쯔양의 채널 '쯔양밖정원'에는 "인생 최대 노출, 하루 3만 칼로리 먹는 쯔양의 뱃살 전격 공개, 핫걸이 되러 갔습니다"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 쯔양은 "오늘은 화장하고 나왔다"며 "핫걸 콘셉트로 이미지에 맞는 옷을 컨설팅 받으러 간다"고 소개했다.평소에 몸에 비해 큰 옷을 즐겨 입는다는 쯔양은 "옷을 제가 대충 입고 다녀서 매니저가 예약을 했다"며 기대감을 드러냈다. 컨설턴트는 "몸매 라인도 너무 예쁘신데 그게 안 드러나더라. 페미닌한 매력을 드러내면서 이미지 변신을 해볼 수 있게 하겠다"고 말했다.첫 의상부터 쯔양은 평소에 입지 않은 스타일의 옷이라 쑥스러워했고, 컨설턴트는 "진짜 직각어깼다. 안 드러내고 다니면 아깝지 않냐"며 칭찬했다. 특히 스커트를 입은 쯔양은 군살 하나 없는 늘씬한 몸매로 시선을 사로잡았다.이어 복부 노출이 있는 나시 톱을 입고 나온 쯔양은 "이건 19금 아니냐"며 배를 가렸고, 이어 "어젯밤에 안 먹고 잤다. 배가 보일 수 있으니까, 굶었다"고 털어놨다. 이에 매니저는 "10인분 넘으면 배가 나오긴 할 거다"고 말했고, 쯔양은 "4인분까지는 괜찮다"며 먹방 유튜버 다운 여유를 보였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr