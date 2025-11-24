텐아시아 DB

가수 겸 프로듀서, 발레리나 그리고 뮤지컬 배우 등 여러 방면에서 활동하는 천무 스테파니가 새로운 도전에 나선다.24일 텐아시아 취재 결과, 스테파니는 내달 첫 방송하는 MBN '현역가왕3'에 출연한다. 다재다능한 재능을 겸비한 스테파니가 트로트 오디션으로 잘 알려진 '현역가왕'에서 가수로서의 커리어를 확장시킬 수 있을지 관심이 모인다.'현역가왕3'는 대한민국 장르별 톱티어 현역 가수들이 총출동, 태극마크를 향한 치열한 싸움을 펼치는 국가대표 선발 서바이벌 음악 예능이다. 지난 18일 이미 출연진이 경기도에 위치한 세트장서 한자리에 모여 첫 녹화를 마쳤다.새로운 시작을 알린 '현역가왕' 시즌3 측은 뮤지컬 톱티어부터 1세대 대표 아이돌, 팝페라, SM 출신 레전드 가수가 출연한다고 홍보했다. SM 출신 레전드 가수는 천무 스테파니, 뮤지컬 톱티어는 차지연이 함께한다.이런 가운데 '현역가왕3'는 '현역가왕'의 시그니처인 파격적인 '뒷모습 포스터'를 처음으로 공개했다. 빛나는 트로피를 잡기 위해 몸을 던지는 국내 톱티어 현역 가수들의 모습이 담겼다.MBN '현역가왕3'는 내달 23일 첫 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr