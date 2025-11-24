사진=텐아시아DB

사진=채널S 예능 '박장대소'

배우 장혁과 방송인 박준형이 대학로 중국집에서 일손을 도왔다.오는 26일 방송되는 채널S 예능 '박장대소'에서는 두 사람이 혜화동 중식당의 호출을 받고 업무를 수행하는 장면이 공개된다. 이날 두 사람은 대학로 일대를 돌며 새로운 "콜"을 기다렸고, "연휴라 인력이 부족하다"는 연락을 받고 즉시 이동했다.의뢰인은 도착한 두 사람에게 앞치마를 건네고 바닥 청소와 주방 업무를 맡겼다. 박준형은 양파 작업에 투입됐지만 "생각처럼 쉽지가 않다"고 말했다. 그가 칼을 뒤집어 잡고 작업한 사실이 드러나자 "도움이 되려고 왔는데 민폐만 끼치는 것 같다"고 했다. 장혁은 양파를 빠르게 손질하며 대비되는 모습을 보였다.두 사람은 단무지와 양파 소분 작업도 이어갔다. 박준형은 "짜장면 주문했는데 단무지 적게 주면 화가 나더라"고 말했고, 장혁은 "많이 담아줘야 한다"고 반응했다.손님이 몰리자 두 사람은 홀 서빙에 투입됐다. 한 가족 손님이 박준형을 알아보고 "와, god다. 알지?"라고 말하자 어린이 손님은 "갓? 뭐지?"라고 해 박준형이 머쓱해하는 상황이 연출됐다.제작진은 두 사람이 중국집 호출을 어떻게 마무리했는지는 이날 저녁 8시 50분 방송에서 확인할 수 있다고 전했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr