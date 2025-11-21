사진=최준희 SNS

고(故) 최진실의 딸 최준희가 아름다운 드레스 자태를 공유했다.최준희는 지난 19일 자신의 인스타그램에 "내 취향 한 가득 넣은 몸과 머리와 드레스"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 최준희가 어깨 라인이 훤히 드러나는 블랙 드레스에 화이트 퍼 자켓을 둘러 고급미를 발산하고 있는 모습. 여기에 은빛 왕관까지 장식해 우아함을 더했다.한편 2003년생인 최준희는 과거 루푸스병 투병으로 96kg까지 쪘다가 최근 41kg까지 감량해 많은 관심을 받고 있다.비연예인과 공개 연애 중인 최준희는 지난해 10월 열린 '제32회 대한민국 문화연예대상'에서 라이징스타 상을 수상할 당시 소감으로 남자친구를 언급했었다. 이후 미국 여행 등을 함께 하면서 남자친구의 얼굴을 대중에 알렸다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr