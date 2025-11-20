홈 연예가화제 송강, 전역 후 첫 공식행사 [TV10] 입력 2025.11.20 15:19 수정 2025.11.20 15:19 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 배우 송강이 20일 오후 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린 로에베 '루이스 웨인: 사랑을 그린 고양이 화가' 프라이빗 스크리닝 이벤트 행사에 참석했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 '김부장이야기' 과몰입 확 깨졌다…10억 부동산 사기 당했는데, 현실은 '화기애애' 김우석, 결국 김지원의 남자 됐다…의사 가문 외동아들로 호화롭게 살다가 금수저 일상 급변 ('닥터X') 김석 감독, 허성태 모시기 위해 공 많이 들였다[TEN포토] ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT