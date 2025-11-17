사진제공=매니지먼트mmm

배우 홍경이 겨울 무드의 패션 스타일링으로 눈길을 사로잡았다.17일 소속사 매니지먼트mmm은 한 패션 브랜드의 뮤즈로 활동하고 있는 홍경의 윈터 캠페인 비하인드를 공개했다.사진 속에는 성큼 다가온 겨울을 입은 홍경의 모습이 담겨 있다. 셔츠, 카디건, 터틀넥 등의 아이템을 레이어드해 멋과 따뜻함을 동시에 챙긴 것은 물론, 고급스러운 실루엣의 테일러드 코트로 스타일리시함까지 더하고 있다.홍경은 겨울 감성이 물씬 풍기는 다채로운 패션 스타일링을 선보이며 머지않은 겨울에 대한 설렘을 자극했다. 뿐만 아니라 따스한 미소와 부드러운 카리스마로 보는 이들의 마음까지 훈훈하게 만들어 현장의 온도를 한층 높였다는 후문이다.홍경은 다음달 3일 개봉하는 영화 ‘콘크리트 마켓’에 출연한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr