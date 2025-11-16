이미지 크게보기 사진 = MBN '속풀이쇼 동치미'

이미지 크게보기 사진 = MBN '속풀이쇼 동치미'

탐정 임병수가 여자 의뢰인이 가장 많이 하는 질문을 언급했다.15일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서는 '나 지금 바람났어 BEST5'라는 주제로 사연이 펼쳐졌다.이날 방송에서 국내 1호 탐정인 임병수가 출연했다. 그는 "여자 의뢰인이 상간녀를 특정할 때 가장 많이 불어보는 질문이 있다"고 말해 눈길을 끌었다.이어 "예뻐요? 어떻게 생겼어요? 어려요? 이 질문을 제일 많이 한다"고 밝혔고, MC 김용만이 "그러면 어떻게 대답을 하냐"고 물었다. 이에 임병수는 "'네 예뻐요' 이러면 욕을 먹는다. 왜 만나는지 모르겠다 이렇게 말을 한다. 내가 학원 상담을 15년 하지 않았냐"고 솔직하게 답변해 웃음을 자아냈다.만약 상간녀를 예쁘다고 했다가는 뒷일을 책임지지 못한다고. 또 "보통 상간녀에 대해 캐묻기 마련인데 전세인지 월세인지 별의별 사항을 다 궁금해한다"며 "근데 의뢰를 하고 나를 그냥 가라고 하더라. 괜찮냐고 물었더니 본인 차 트렁크에서 골프채를 꺼내더라. 그걸로 상간녀 차를 때려 부쉈다"고 말해 충격을 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr