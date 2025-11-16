사진 = 손담비 인스타그램

사진 = 손담비 인스타그램

손담비가 출산 후에도 탄탄한 몸매를 자랑했다.최근 손담비는 자신의 인스타그램에 "운동한 보람이 있쥬?"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 손담비는 올블랙 피트니스 룩을 입고 거울 셀카를 찍고 있다. 크롭탑과 레깅스로 드러난 잘록한 허리 라인과 선명한 복근이 눈길을 끈다. 머리를 높이 묶은 깔끔한 헤어와 땀에 살짝 젖은 얼굴이 운동 직후의 생동감을 그대로 담아냈다. 꾸밈없이 자연스러운 포즈에서도 자기관리의 결실이 고스란히 드러난다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "진짜 대단해요", "갈수록 더 예쁜 담비씨를 만나네요", "뼈말라 됐네요", "운동도열심히하시네요 근육도많이생겼네요" 등 열띤 반응을 보였다.한편 1983년생인 손담비는 전 스피드 스케이팅 선수 이규혁과 2022년 결혼해 지난 4월 딸을 출산했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr