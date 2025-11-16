텐아시아 DB

민희진 어도어 대표, 뉴진스/ 사진=텐아시아 사진 DB

민희진 전 어도어 대표가 그룹 뉴진스와 관련한 두 번째 입장문을 내놨다.지난 15일 노영희 변호사는 유튜브 채널 '노영희티비(영친이들)'의 라이브 방송을 통해 민 전 대표가 직접 전달한 입장문을 공개했다.이날 공개된 입장문에 따르면 민 전 대표는 "처음부터 다섯을 놓고 그림을 만들었다. 외모·소리·색·스타일·동선까지 모두 '다섯'을 전제로 설계된 구조였다. 그래서 사람들이 열광했고 그래서 하나의 형태가 완성됐다"고 적었다. 이어 "뉴진스는 다섯일 때 비로소 꽉 찬다. 각자의 색과 소리가 맞물려 하나의 완전한 모양이 된다. 이제 돌아온 이상, 이 다섯은 귀하게 여겨져야 한다. 불필요한 분란과 해석은 도움이 되지 않는다"고 밝혔다.그는 또 "본질은 나를 겨냥한 것이지만, 그 과정에 아이들을 끌어들이지 말길"이라며 "아이들은 보호받아야 하고, 이용되어서는 안 된다. 뉴진스는 다섯일 때 존재한다"고 강조했다.앞서 민 전 대표는 지난 13일에도 "멤버들이 함께 복귀하기로 한 결정은 깊은 고민과 대화를 거쳐 내린 선택일 거다. 그 선택을 존중하고 지지한다. 저는 어디서든 새롭게 시작할 수 있다. 그러나 어떠한 상황에서든 뉴진스는 5명으로서 온전히 지켜져야 한다고 생각한다"고 밝힌 바 있다.뉴진스는 지난해 11월 어도어의 계약 위반을 이유로 전속계약 해지를 선언했지만, 법원은 어도어와 뉴진스의 전속계약이 유효하다고 판결했다. 뉴진스 측은 항소 의사를 밝혔으나, 항소 기간을 하루 앞둔 12일 전원 어도어로 복귀하겠다고 입장을 바꿨다.이 과정에서 해린과 혜인은 가족과 논의 끝에 어도어를 통해 복귀 의사를 전했다. 어도어는 "법원의 판결을 존중하고 전속계약을 준수하겠다는 결정을 내렸다"며 "해린과 혜인이 원활한 연예활동을 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠다. 멤버들에 대한 억측은 자제해주실 것을 정중히 당부드린다"고 전했다.반면 민지, 하니, 다니엘은 법률대리인을 통해 "어도어의 회신이 없었다"고 밝히며 별도의 경로로 복귀를 선언했다. 어도어는 이들의 입장을 확인 중이라며 합류 여부를 공식화하지 않았다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr