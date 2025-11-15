'57세' 이영자, 결국 약까지 먹었다…생애 첫 무대에 긴장 호소 ('전참시')

이영자/ 사진=텐아시아 사진 DB

이영자(57)자 생애 첫 콘서트 무대에 긴장을 호소한다.15일 오후 11시 10분 방송되는 MBC 예능 ‘전지적 참견 시점’(이하 ‘전참시’) 373회에서는 10년간 꾸준히 사랑받아온 ‘비밀보장’ 10주년 기념 공연 현장이 펼쳐진다.이번 방송에서는 ‘비보쇼’의 주인공 송은이, 김숙을 비롯해 백지영, 주우재, 황보 등 화려한 게스트 군단이 총출동해 무대를 꾸민다. 특히 송은이와 김숙은 오랜 시간 호흡을 맞춘 만큼 무대에서도 환상의 팀워크를 드러내며 웃음과 감동을 모두 사로잡았다는 후문이다.‘먹교수’ 이영자가 특별 게스트로 등장해 모두를 깜짝 놀라게 할 예정이다. 생애 첫 콘서트 무대에 오르게 된 이영자는 평소와 달리 긴장한 모습을 보이며 약까지 먹는 지경에 이른다. 그 와중에도 공연 직전까지 대기실에서 화려한 먹방 릴레이를 펼쳐 참견인들의 웃음을 자아낸다고. 이영자는 송은이, 김숙과 함께 준비한 깜짝 컬래버 무대를 무사히 마칠 수 있을지 관심이 집중된다.10년 동안 ‘비밀보장‘을 이끌어온 송은이의 성장 스토리도 전해진다. 힘들었던 백수 시절, 김숙과 함께 무작정 시작한 ‘팟캐스트’는 이영자와 유재석 등 주변인들의 걱정을 샀다고. 이제는 전 세계의 팬들과 함께하는 회사의 대표가 된 송은이의 여운 가득한 이야기가 시청자들에게 깊은 감동을 선사할 예정이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr