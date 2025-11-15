'44세' 최홍만, ♥썸녀 정체 밝혔다…"한예슬 닮은 10살 연하, 애칭은 똥쿠" ('전참시')

사진제공=MBC

‘217cm’ 제주 소시민 최홍만(44)이 10살 연하 썸녀를 언급한다.15일 오후 11시 10분 방송되는 MBC 예능 ‘전지적 참견 시점’(이하 ‘전참시’) 373회에서는 최홍만의 귀여운 생일파티 현장과 함께, 방송 최초로 ‘썸녀’의 정체가 그려진다.이날 방송에서는 최홍만의 생일 전야제가 펼쳐진다. 서울 스케줄을 마친 최홍만은 곧바로 제주행 비행기에 오른다. 그는 비즈니스석에 앉아 한손으로 짐칸 문을 여닫는, 최홍만식 ‘거인 열전’을 선보이며 모두를 깜짝 놀라게 한다. 이어 안전벨트 길이가 맞지 않아 연장을 요청하거나, 비행기 천장에 머리가 닿을 뻔하는 등 초대형 비행기마저 최홍만을 버거워하는 듯한 상황이 이어진다. 최홍만은 “경비행기를 탔을 때, 관계자가 균형 맞추려고 나를 중앙에 앉혔다”, “절대 일어나지 말라고 해서 화장실도 참았다”고 털어놓으며 ‘거구의 비애’를 전했다.제주도에 도착한 최홍만은 단골 식당에서 지인들과 생일 만찬을 즐겼다. 1M 통갈치구이와 성게알회, 전복구이까지 풍성한 한 상 차림이 시청자들의 군침을 자극할 예정이다. 식사 자리에서는 지난 ‘전참시’ 출연 이후 화제가 된 ‘썸녀’ 이야기가 다시 소환된다. “진짜 썸녀가 있는 거냐”는 질문에 최홍만은 직접 전화 연결을 시도하며 시선을 집중시켰다. 전화를 받은 ‘그녀’에게 최홍만이 ‘똥쿠~♥’라는 애칭으로 인사를 건네자 현장은 순식간에 핑크빛으로 물들었단 후문이다. 한예슬 닮은 10살 연하 ‘그녀’와의 러브스토리는 본방송을 통해 확인할 수 있다.최홍만은 어린 시절 해녀였던 어머니와의 추억도 전한다. “‘폭싹 속았수다’에 나온 것처럼 어릴 때 어머니가 직접 잡아온 걸 먹고 자랐다”며 미소를 짓던 그는, “어머니가 유방암으로 위독하단 소식을 듣고 급히 제주로 내려왔지만, 유언만 남기고 돌아가셨다”고 고백해 스튜디오를 뭉클하게 만든다. “결국 엄마가 있는 제주로 돌아오게 됐다”며 “지금은 제주가 제일 편하다”고 말하는 그의 진심 어린 속내에 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr