사진=딘딘 유튜브

사진=딘딘 유튜브

사진=딘딘 유튜브

사진=딘딘 유튜브

사진=딘딘 유튜브

사진=딘딘 유튜브

사진=딘딘 유튜브

사진=딘딘 유튜브

사진=딘딘 유튜브

사진=딘딘 유튜브

가수 딘딘이 한국 고등학교에서 당한 부당한 체벌과 차별로 인해 유학을 결심했다고 밝혔다.14일 유튜브 채널 '딘딘은 딘딘'에는 '딘딘 자퇴 [밴쿠버프로젝트] Ep.02'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 딘딘은 캐나다 밴쿠버 유학 계기를 밝혔다. 그는 "긴 이야기다. 댓글에 '살면서 한 번 겪기도 어려운 일을 왜 이렇게 많이 겪었냐'고 하는데 정말이다"라고 입을 열었다.딘딘은 "사교육비가 많이 나오는 아이였다. 수학, 과학 과외하고 종합반까지 다녔는데, 성적 안 나오니까 엄마는 일찍부터 유학을 계획하고 있었다. 그땐 친구들하고 있는 게 좋아서 거절했었다"고 밝혔다.고등학교 입학 후 딘딘은 과도한 체벌과 차별하는 교사를 만났다고. 그는 "고1 때 선생님이 칠판에 성기X 하고 자기 이름을 썼다. 웃겨서 웃었더니, 그 선생이 '나는 학교에 필요 없는 학생 5명 자퇴를 시킨다'고 경고하더라"고 전했다.이후 딘딘은 가방 검사 후 만화책이 발견되자 창틀에 발을 걸치고 엎드려뻗친 뒤 엉덩이가 내려가면 맞는 과도한 체벌을 받았다. 그는 "다른 애들은 안 하고, 그 찍힌 다섯 명만 검사를 했다. 이미 차별을 하더라"고 회상했다.다음날 정문에서 두발 검사에 걸려 교실에 1분 늦게 도착한 딘딘은 또 맞았다. 그러나 같은 이유로 늦은 회장은 그냥 들어가게 한 뒤 또 딘딘만 때렸다.또 엉덩이가 아파 2교시 동안 양호실에서 잤다는 이유로 체벌을 당했고, 교사가 지시한 에어컨 필터 청소를 다 했지만, 회장이 들고 왔다는 이유로 오해받으며 억울하게 맞았다고 털어놨다.참다못해 결국 터진 딘딘은 "집에 와서 교복을 벗는데 눈물이 나더라. 담임한테 전화를 해서 '아까 저 왜 때리셨어요? 아까 나 왜 때렸냐'고 소리쳤다. 엄마가 말리고, 교사랑 통화한 뒤 부모님이 학교 가지 말라고 하더라. 2주 동안 쉬면서 진로 고민하는데, 이렇게 살다가 인생 종 치겠다는 생각에 유학을 결정했다. 그날로 자퇴하고 한 달 후 유학 갔다"고 전했다.딘딘은 캐나다 슬럼가 학교생활에 대해 "나 핵인싸였다. 하이틴 드라마 보면 럭비부 주장 지나가면 락커 정리하다가 '와'하고 보잖냐. 그런 분위기로 막 애들과 하이파이브 하고 다녔다. X잘나갔다. 공고에서 여자애들이 '동양인 자기가 흑인인 줄 아는 애가 있다'는 소문 듣고 보러 오기도 했다"며 인기를 자랑했다.한편, 딘딘은 서울시 용산구 이촌동에 위치한 중경고등학교를 중퇴했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr