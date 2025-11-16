사진 = 공효진 인스타그램

공효진이 밝은 미소가 담긴 일상을 공개했다.최근 공효진은 자신의 인스타그램에 사진을 게시했다.사진 속 공효진은 공개된 사진 속 공효진은 라벤더빛 니트 카디건과 그레이 스카프를 매치해 포근하고 사랑스러운 분위기를 완성했다. 눈 내린 마을이 그려진 니트와 소품처럼 들고 있는 눈사람 장식이 어우러지며 마치 한겨울 동화 속 한 장면을 연상케 했다. 자연스러운 헤어스타일과 공효진 특유의 맑은 미소가 더해져 보는 이들의 마음을 따뜻하게 만들었다.팬들은 "언니 너무 귀여워요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "나이는 제가 먹나요" 등의 댓글을 남기며 폭발적인 반응을 보였다.앞서 공효진은 자신의 인스타그렘에 펑퍼짐한 원피스를 입고 뒷짐을 지고 있는 모습이 담긴 사진을 올렸는데 이후 난데없는 '임신설'에 휘말렸다. 그러나 이번 화보로 임신설을 잠재웠다.한편 1980년생인 공효진은 45세로 2022년 10살 연하의 1990년생 가수 케빈오와 미국 뉴욕에서 비공개 결혼식을 올렸다. 공효진은 "미국에 살 준비하러 가야 한다"며 "하자마자 가는 거다"고 밝힌 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr