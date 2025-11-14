사진=장영란 SNS

방송인 장영란이 수험생들을 응원했다.장영란은 지난 13일 자신의 인스타그램에 "온 우주가 수험생 여러분들을 응원합니다💕💓🙏"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 장영란이 블랙 힐에 검정 스타킹 그리고 같은 계열의 핫팬츠에 가죽 재킷을 착용한 채 환하게 웃고 이쓴 모습. 그는 "너무 고생하셨어요😭🥹💓 토닥토닥 애썼어요💓 오늘은 아무생각 말고🥹 그냥저냥 즐겨요💕😘💪🏻"라고 수험생들을 격려했다.한편 장영란은 2009년 한의사 한창과 결혼해 슬하에 1녀 1남을 두고 있다. 장영란은 최근 서울 성동구에 위치한 갤러리아포레를 94억 5천만 원에 매입해 화제를 모았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr