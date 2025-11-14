사진 = E채널

'형수다' 시즌2에서 최근 대한민국을 뒤흔든 캄보디아 사태에 대해 조명한다.14일 유튜브 채널 '형사들의 수다'를 통해 공개되는 E채널 오리지널 웹 예능 '형수다' 시즌2(이하 '형수다2') 15회는 이지훈 경감, 오익준 경정, 윤외출 경무관이 출연한다. 이들과 함께 안정환이 특별 게스트로 함께 한다. 안정환은 "마음에 계속 걸려서 잠을 못 잤다"며 '마피아 형수다'에 출연해 MVP로 획득한 출연권으로 출연하게 된 웃픈 비하인드를 전한다.이날 윤외출 경무감은 오익준 경정과 이지훈 경감에 대해 "코리안 데스크를 만들고 두 사람을 선발해서 보냈다"고 소개하며 '원조 투탑'이라 칭했고, 두 사람은 첫 코리안 데스크로 가게 된 비하인드도 공개한다.'형수다2'에서는 최근 온 국민의 이목을 집중시켰던 캄보디아 사태를 본격적으로 다룬다. 오익준 경정은 최근까지 캄보디아 주재관으로 근무했던 동료에게 들은 사례를 전하며 지난 7월 캄보디아 경찰이 범죄 단지를 전면적으로 단속하면서 검거된 59명과 개별적으로 탈출한 5명까지 한국인 64명이 전세기로 송환된 사건을 소개한다.일종의 '범죄 도시'인 캄보디아 내 범죄 단지와 함께, 휴대전화를 숨기고 있는 사람들이 대사관이나 영사관에 구조를 요청하는 긴박한 경우에 대해서도 전한다. 한 사람은 휴대전화 메신저를 통해 주재관에게 다짜고짜 "감금됐으니 구하러 오라"고 연락했고, 주재관이 전송 받은 위치 정보를 따라 범죄 단지로 직접 진입해 극적으로 구출한 일화도 공개한다.또한 캄보디아가 범죄의 중심지로 변한 배경도 짚는다. 중국의 카지노 규제 이후, 중국 자본이 동남아로 대거 유입됐고, 국경 관리가 허술하고 이동이 쉬우며 카지노 산업이 활발했던 캄보디아에 대량의 자금이 몰렸던 것. 이후 중국 정부가 캄보디아 도박 산업까지 규제하자 스캠, 온라인 도박 등 불법 산업이 그 빈자리를 차지하게 됐다.이지훈 경감은 코리안 데스크 소식통을 통해 중국 불법 도박 조직이 최근 동남아에서 두바이로 이동하고 있다는 정보도 전한다. 두바이 범죄 단지 피해 사례가 생기고 있다며, 물 대신 소변을 주거나 전기 충격 고문 장면을 가족에게 중계하는 사례까지 전하며 위험성을 경고한다.이 외에도 필리핀에서 진행됐던 최초의 전세기 활용 범죄자 집단 송환 작전 비하인드도 공개한다. 당초 보이스 피싱 조직 검거를 위해, 적색 수배 4명만 검거 계획이었지만 급습한 콘도에 총 23명이 지내며 보이스피싱 범죄에 가담하고 있었고, 결국 전세기를 동원해 한국으로 송환하게 된 긴박한 과정이 소개된다.특히 안정환은 '베트남 영웅'으로 거듭난 박항서 감독이 공항에서 차량 이동 중, 다른 경로로 유도돼 납치될 뻔한 사건을 공개한다. 극적으로 위기를 벗어난 당시 상황이 소개되며, 해외 범죄의 위험성을 다시 한 번 강조한다. 해외에서 벌어지는 위험한 범죄의 이야기는 '형수다2'를 통해 공개된다.'형수다2'는 매주 금요일 오후 7시 유튜브 채널 '형사들의 수다'를 통해 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr