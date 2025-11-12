사진=수지 씨 SNS

사진=수지 씨 SNS

가수 미나의 시누이 수지 씨가 빠른 체중 감량 속도를 보였다.수지 씨는 12일 자신의 인스타그램 스토리에 "어제 힘든 보람이 있었다..."라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 수지 씨가 몸무게 확인을 위해 체중계에 올라간 모습. 체중계에는 89.5kg이 적혀 있었고, 5일 만에 4kg이 빠져 놀라움을 자아냈다.앞서 수지 씨는 지난 6일 자신의 SNS에 "살 빠지는 건 좋다.. 분명 좋은 건데..."라며 93.6kg을 인증했었다. 이때만 해도 약 2주 전까지 99kg이었기에 현재 빠른 감량 속도를 보이고 있다.수지 씨는 지난해부터 남동생 류필립과 올케 미나와 셋이 릴스와 유튜브 영상 등을 촬영하며 함께 건강한 몸을 만들어왔다. 그러나 하반기부터 류필립의 영상에 수지 씨가 등장하지 않자 누리꾼들은 세 사람의 사이에 대해 물었고, 류필립은 자신의 유튜브 채널을 통해 "누나의 다이어트를 포기했다"고 고백했다.영상 속에서 류필립은 "수지 누나가 (다이어트를) 그만하고 싶다고 했다. 저에게 운동을 하기 싫다고 말했다"고 전했다. 이어 "그동안 지원을 많이 해줬던 걸 알지 않느냐. 수지 누나가 하기 싫은 걸 억지로 시킬 수 없다. 싫다는 사람은 제어가 되지 않는다"고 털어놨다.이에 미나·류필립 부부와 수지 씨 사이 손절설이 제기됐자만, 류필립은 "가족 간 절연을 한 것은 아니다"라고 선을 그었다. 이후 수지 씨는 지난 4일 자신의 SNS를 통해 미나와 만나 식사 영상을 인증하며 불화설의 싹을 잘랐다.한편 수지 씨는 지난해 8월 류필립 미나 부부가 운영하는 유튜브 채널에 출연해 146kg까지 살이 찐 모습으로 등장했다. 이후 미나와 류필립의 도움으로 다이어트를 시작했고 70kg 대로 접어들어 평소 꿈이었던 연기에 도전했으며, 최근 연극 무대와 쇼호스트로 데뷔까지 하며 제2의 인생을 시작했다. 그러나 최근 컨디션 난조 등으로 운동을 하지 않았었다 밝히며 나홀로 다시 다이어트에 돌입했음을 알렸다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr