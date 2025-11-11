박찬욱 컨벤션사업부장/ 사진=CJ ENM

'2025 마마 어워즈' 측이 글로벌 개최에 대한 입장을 밝혔다.11일 서울 상암동 CJ ENM 탤런트 스튜디오에서 '2025 마마 어워즈'(2025 MAMA AWARDS) 프레스 프리미어가 열렸다. 이날 행사에는 박찬욱 켄벤션사업부장, 이영주 PD, 마두식 PD가 참석했다.2025 마마 어워즈는 오는 28일 홍콩 카이탁 스타디움에서 시작돼 29일까지 이어진다. 첫날 호스트로는 박보검이, 둘째 날 호스트로는 김혜수가 나선다.'마마 어워즈'는 그간 해외에서 행사를 열며 '국내 팬 홀대' 논란에 휩싸였다. 이와 관련해 박찬욱 사업부장은 "엠넷은 '음악으로 하나 되는 세계를 만든다'는 비전이 있다. 그런 비전하에 2010년 최초로 글로벌 개최를 했고, 전 세계 케이팝 팬들을 만나기 위해 세계 각국을 찾아 케이팝의 글로벌화를 이끌고자 했다"고 말했다.더불어 "디지털 플랫폼 생중계로 더 많은 케이팝 팬과 함께하는 시상식을 만들고 있다"며 "코로나 시기에 국내에서 개최한 한 적이 있지만, 현재로는 글로벌로 더 진출하고자 한다"고 덧붙였다.올해 시상식의 콘셉트로는 'UH-HEUNG(어-흥)'을 내세웠다. 다양한 지역, 인종, 문화 속에서 자신의 모든 것을 받아들이며, 나답게 살아가는 것을 두려워하지 않는 외침을 뜻한다.첫날에는 알파드라이브원, 베이비몬스터, 보이넥스트도어, 범접, 엔하이픈, 하츠투하츠, 아이들, 아이브, 미야오, 미러, 엔시티 위시, 슈퍼주니어, 트레저, 투어스가 출연한다. 둘째 날에는 에스파, 올데이 프로젝트, 코르티스, 지드래곤, 아이딧, 이즈나, JO1, 킥플립, 쿄카, 라이즈, 스트레이 키즈, 투모로우바이투게더, 제로베이스원이 출격한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr