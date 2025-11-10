세븐틴

“죽이 되든 밥이 되든, 13명이 끝까지 가자.”그룹 세븐틴(에스쿱스, 정한, 조슈아, 준, 호시, 원우, 우지, 디에잇, 민규, 도겸, 승관, 버논, 디노)의 1막을 돌아보는 다큐멘터리 시리즈가 막을 올렸다.지난 7일 디즈니+를 통해 전 세계 동시 공개된 ‘세븐틴: 아워 챕터(SEVENTEEN: OUR CHAPTER)’ 1화는 서로의 빈자리를 채우며 영원에 도전하는 세븐틴의 여정을 담고 있다. ‘팀이 어디까지 와 있다고 생각하는가’라는 질문으로 시작한 이번 에피소드는 “마라톤에 비유하면 출발선에서 준비 자세를 잡는 중”이라는 답을 얻으면서 막이 올라간다.‘13인 완전체’를 지키기 위한 멤버들의 각오와 노력이 단연 돋보인다. 11명으로 ‘SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR’ 무대에 오르게 된 이들은 달라진 안무 동선을 연습하느라 구슬땀을 흘리면서도 “힘들지만 13명이 함께하기 위한 세븐틴의 숙명”이라고 입을 모았다. 잠시 자리를 비웠다가 팀으로 돌아온 준은 “빈자리를 채워준 멤버들에게 무척 고맙다”라며 “더욱 열심히 해야겠다는 생각을 많이 했다”라고 밝혔다.데뷔 10주년에도 각종 기록 경신을 선보인 세븐틴이다. 리더 에스쿱스는 “계속 더 올라가고 싶다”라며 눈빛을 반짝였다. “여기가 끝은 아니니까. 우리는 새롭게 도전한다”(호시), “10년이 지났음에도 다음이 기대되는 팀임을 보여주는 것이 제일 중요하다”(우지) 등 멤버들의 말 한마디 한마디에서 자신감이 드러난다.영상 말미에는 “(팬들이 원하는) 모든 것을 충족시켜드릴 수 없을지라도 캐럿(CARAT.팬덤명)이 실망하게 만들지는 않을 것”이라는 진심 어린 내레이션이 깔려 긴 여운을 남겼다. 이처럼 다큐멘터리는 무대 위 화려한 모습부터 우정과 힐링의 순간, 솔직한 감정과 고민이 드러나는 인터뷰까지, 세븐틴을 한층 깊이 이해할 수 있는 장면으로 가득 채워졌다.한편 세븐틴은 새 월드투어 ‘SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_]’로 전 세계를 누비고 있다. 인천과 홍콩, 북미 5개 도시에서 총 13회에 걸친 공연을 성공적으로 마무리했고, 이달 일본 돔 투어에 돌입한다. 공연은 오는 27일과 29일~30일 반테린 돔 나고야를 시작으로 내달 4일, 6일~7일 교세라 돔 오사카, 11일~12일 도쿄 돔, 20일과 21일 후쿠오카 페이페이 돔으로 이어진다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr