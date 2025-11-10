‘윤민수 子’ 윤후, 90도 직각 어깨 자랑…후드로도 훈남 포스

가수 윤민수 아들 윤후가 훈훈함을 뽐냈다.최근 윤후는 가을 일상을 알렸다. 그는 후드 집업을 입고 훈남 포스를 자랑했다. 특히 태평양 같은 어깨를 뽐내며 탄탄한 피지컬을 보였다.윤민수와 이예준은 오는 11일 주요 온라인 음원 사이트를 통해 이별 3부작의 마지막 세 번째 신곡 '바래다주는 길'을 발매한다. 올해 5월 '등대', 7월 '결혼하지 못하는 이유'를 성공적으로 발매한 윤민수, 이예준은 이번 '바래다주는 길'을 통해 이별 듀엣 3부작을 완성한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr