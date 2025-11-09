사진 = 안현모 인스타그램

방송인 안현모가 모델 겸 방송인 주우재와 함께한 사진을 공개했다.최근 안현모는 자신의 인스타그램에 "이름부터 쭉-늘린 장신느낌 주우재 님과 시간여행 주우제로 라플위클리"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 안현모는 데님 재킷과 스커트를 매치한 세련된 스타일링으로 단정하면서도 트렌디한 매력을 보여주고 있다. 주우재는 블랙 니트와 깔끔한 셔츠를 입고 여유로운 미소로 브이 포즈를 취하며 두 사람은 마치 화보 같은 분위기를 자아낸다. 깨끗한 조명 아래 자연스러운 미소가 어우러지며 '선남선녀 투샷'이라는 말이 절로 나온다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "선남선녀", "스타일 좋아요" 등의 댓글을 남기며 열띤 반응을 보였다.안현모는 방송과 강연, 통역 활동 등 다방면에서 활약 중이며, 전문성과 품격을 모두 갖춘 방송인으로 꾸준히 사랑받고 있다.한편 안현모는 다양한 방송 및 MC 활동을 통해 대중과 소통하고 있다. 1983년생으로 42세인 안현모는 한국외국어대학교 통번역대학원 국제회의통역 석사 출신으로 SBS에서 기자로 활동했었다. 또 안현모는 2017년 브랜뉴뮤직 대표 라이머와 결혼한 후 2023년 11월 파경을 맞았다. 이혼 이후에도 본업과 본업 외 활동을 활발하게 이어가고 있는 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr