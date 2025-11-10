사진=과즙세연 SNS

아프리카 BJ 과즙세연(25·본명 인세연)이 생일 하루에만 거액의 돈을 벌어들였다.과즙세연은 지난 9일 자신의 인스타그램 스토리에 "24시간 행복하게 해 준 지인들, 늘 곁에 있어준 팬들 덕분에 잘 마무리!"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 과즙세연이 생일날 아프리카 방송을 진행한 모습. 특히 과즙세연은 해당 사진을 통해 별풍선들이 쏟아졌음을 알리며 "오십만 개 꼬마오"라고 덧붙여 눈길을 끌었다.아프리카에서 별풍선 1개는 100원이다. 과즙세연이 이날 받은 별풍선이 50만 개라고 하면 총 5천만 원의 수익을 벌어들인 것이다. 아프리카 BJ들은 등급에 따라 달라진다. 과즙세연이 인기 BJ라고 가정하면 프리랜서로 신고 시 원천징수 3.3%가 적용돼 생일날에만 약 3천3백만~3천8백만 원 정도의 수익을 벌었다고 볼 수 있다.앞서 과즙세연은 한 유튜브 예능에 출연해 "생일 하루에만 1억 받은 적 있다. 한 달 최고 수입은 4억 조금 넘었다"고 밝혔었다. 다만 "팬 수가 많아야 가능한 일이다. 매번 그렇게 버는 건 아니다"라고 첨언했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr