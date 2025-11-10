사진=사진 = 유튜브 채널 '고고씽 GOGOSING' 영상 캡처

그룹 클로즈 유어 아이즈(CLOSE YOUR EYES)가 미니 3집 발매를 앞두고 새로운 콘셉트를 공개했다.클로즈 유어 아이즈는 최근 유튜브 채널 '고고씽 GOGOSING'을 통해 미니 3집 타이틀곡 'SOB'의 스토어링크 라이브 영상을 선보였다.영상은 오는 11일 발매되는 미니 3집 '블랙아웃(blackout)'의 서사를 미리 보여주는 형태로, '한계를 깨뜨리고 앞으로 나아간다'는 메시지를 중심에 두고 제작됐다. 일곱 멤버는 단조로운 공간 속에서 절제된 군무와 섬세한 제스처를 선보이며 곡의 분위기를 시각적으로 표현했다.타이틀곡 'SOB'는 베이스라인과 하우스 드럼 위에 중독성 있는 멜로디가 더해진 곡이다. 힙합과 팝의 경계를 넘나드는 사운드로 자신감과 카리스마를 드러낸다.영상에서 멤버들은 표정과 동작으로 내면적 긴장감을 표현했다. 정교한 동선과 리듬 해석이 어우러지며 퍼포먼스의 완성도를 높였다.공개 이후 "퍼포먼스로 말하는 자신감", "사운드와 연출 모두 강렬하다"는 반응이 이어졌다.한편, 클로즈 유어 아이즈는 11일 오후 6시 미니 3집 '블랙아웃'을 발매한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr