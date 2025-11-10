/ 사진=텐아시아DB

모델 한혜진이 운영하던 유튜브 채널이 삭제돼 충격을 안겼다. 해킹으로 인한 피해라는 추측이 이어지고 있다.10일 오전 한혜진의 유튜브 채널에는 본래 콘텐츠와 무관한 코인 관련 영상이 실시간으로 송출됐다. 약 86만 명의 구독자를 보유한 해당 채널에는 '리플(XRP): 브래드 갈링하우스 CEO의 성장 예측–XRP의 미래 전망 2025'라는 제목의 라이브 방송이 올라왔으며, 영상 설명에는 리플의 향후 전략과 암호화폐 시장 전망이 담겨 있었다. 댓글 기능은 차단된 상태였다.평소 일상 브이로그를 중심으로 운영돼 온 채널과 전혀 관련 없는 콘텐츠였기에 팬들은 "계정이 해킹된 것 같다", "시간이 지나도 복구되지 않고 있다" 등의 반응을 보였다.이후 해당 채널은 삭제됐다. 접속 시 '유튜브 커뮤니티 가이드를 위반했기 때문에 채널이 삭제됐다'는 문구가 표시되고 있으며, 채널 자체가 검색되지 않는다.이번 사례는 최근 연예인 유튜브 계정 해킹 시도와 유사한 양상을 보인다. 지난해에는 스타쉽엔터테인먼트 소속 그룹 아이브, 몬스타엑스, 크래비티와 빅플래닛메이드엔터테인먼트의 공식 채널이 해킹 피해를 입은 바 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr