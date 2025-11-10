장나라 전남편, 결국 서운함 표했다…대국민 사과도 했는데 "너무 욕 먹어" ('바달집')[종합]

사진제공=tvN

지승현이 장나라에게 서운함을 표했다.지난 9일 방송된 tvN 예능 '바다 건너 바퀴 달린 집 : 북해도 편'(이하 '바달집')에서는 지승현, 김준한이 손님으로 출연, 성동일, 김희원, 장나라와 만나는 모습이 담겼다.이날 장나라의 손님들이 일본에 도착했다. 드라마 '굿파트너'에서 호흡을 맞췄던 지승현, 김준한이었다. 김준한은 "저희를 초대해서 신경이 많이 쓰이는지 잘 오고 있는지 문자가 왔다. 따뜻한 사람이다"라고 말했다.이에 극중 장나라의 남편이었던 지승현은 "남편한테 보내야지"라고 서운해하다가 "아, 전남편이니까?"라고 해 웃음을 자아냈다. '굿파트너'에서 지승현은 불륜을 저지르고도 뻔뻔한 모습을 보여 분노를 자아낸 바 있다.'바달집' 멤버들과 만난 지승현은 "저희 애들이 (세 분을 만나러 간다고 하니까) '아버님, 다녀오십시오'라고 하더라. 저희 둘째가 가짜 엄마 만나고 오라고 하더라"고 밝혔다.지승현은 '고려 거란 전쟁'에서 양규 장군을 맡은 뒤 바로 '굿파트너'를 하게 됐다며 "너무 욕을 먹으니까 양규 장군 사진을 올리면서 '너무 화가 나면 양규 장군을 기억해달라'고 했다”며 대국민 사과를 했음에도 “너무 감사했다”고 말했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr