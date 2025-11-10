라포엠 정민성/ 사진 제공 = 드라마하우스스튜디오

크로스오버 그룹 라포엠(LA POEM)의 정민성이 데뷔 5년 만의 첫 독창회를 마쳤다.정민성은 지난 9일 서울 서대문구 연세대학교 백주년기념관 콘서트홀에서 첫 독창회 '정민성: The Story(더 스토리)'를 열었다. 이번 공연은 '성악가 정민성'의 이름만으로 무대를 채운 첫 단독 공연으로, 그의 음악적 여정을 함께해 온 클래식 명곡들이 삶의 이야기로 재탄생하는 뜻깊은 무대들로 펼쳐졌다.이날 공연은 모차르트의 '피가로의 결혼 서곡(The Marriage of Figaro Overture, K.492)'으로 화려하게 막을 올렸다. 이어 정민성은 오페라 '피가로의 결혼' 속 아리아 'Hai già vinta la causa(벌써 이긴 셈이다)'와 'Non più andrai(더 이상 날지 못하리)'를 선보이며 탄탄한 성량과 섬세한 감정 표현으로 객석을 사로잡았다.정민성은 이후 슈베르트의 가곡 'Ständchen(세레나데)', 레온카발로의 'Mattinata(아침의 노래)' 등을 통해 또 다른 매력을 선사하며 폭넓은 음악적 스펙트럼을 증명했다.한국 가곡 '잔향'과 '산아' 무대로 짙은 여운을 남겼으며, 뮤지컬 '프랑켄슈타인' 넘버 '너의 꿈속에서', 영화 '하울의 움직이는 성' 주제가 '세계의 약속', 러시아 가요 'Kak Molody My Byli(우리는 얼마나 젊었었나)' 등을 선보이며 다채로운 무대를 완성했다.여기에 더해 '어느 60대 노부부 이야기', '여름의 끝자락' 등의 무대도 선보이며 관객들에게 따뜻한 위로와 여운을 남겼다. 클래식부터 가곡, 뮤지컬, 대중음악까지 넘나드는 폭넓은 셋리스트가 관객들의 감성을 깊게 건드렸고, 공연장은 박수로 가득 찼다.첫 독창회를 마친 정민성은 "첫 독창회라 많이 긴장했지만, 5년 동안 이 무대를 기다려주신 팬분들을 생각하며 끝까지 집중할 수 있었다. 덕분에 무사히 공연을 마칠 수 있었고, 객석에서 좋아해 주시는 모습을 보며 더 자주 무대에 서고 싶다는 마음과 큰 원동력을 얻었다"며 "비록 제 이야기를 들려드리는 무대였지만, 그 안에는 늘 함께해 주시는 팬분들이 있었다. 제 독창회에 와주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다"고 소감을 전했다.정민성이 속한 라포엠은 오는 29일, 30일 양일간 서울 종로구 세종문화회관 대극장에서 단독 콘서트 'LA POEM SYMPHONY In Love(라포엠 심포니 인 러브)'를 개최한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr