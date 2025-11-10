김연경, 코트 복귀한 '식빵 언니'…"선수 3명 몫 해냈다" ('신인감독')

이미지 크게보기

신인감독 김연경이 코트에 나서며 팬들의 시선을 사로잡았다.9일 방송된 MBC 예능 '신인감독 김연경'에서는 필승 원더독스가 2024, 2025 V리그 준우승팀인 정관장과의 대결을 펼치는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 레드스파크스의 감독 고희진은 '신인 감독 김연경'에 대해 어떻게 생각하냐고 묻자 "김연경 감독은 누구보다 좋은 감독이 될 재목이다. 특유의 리더십이 있으니까 팀 전체를 아우르는 힘이 있다. 따라갈 수 없는 리더십이 가장 강점인 것 같다"고 칭찬했다.이어 고 감독은 "표증수 선수가 원더독스에 있다는 것이 위협적이다. 하지만 선수 명단을 보고 난 후에는 "김연경 감독이 역량이 펼치기에는 선수단 역량이 약할 것 같다'고 우려했다.반면 김연경은 경기를 앞둔 소감으로 "가장 강한 팀이긴 한데 경기가 흥분된다. 기대가 된다"고 자신감을 보였지만, 해외 출전으로 선수 부재를 피해 갈 수는 없었다.결국 김연경은 3명의 선수의 빈자를 채우기 위해 특급 훈련에 나섰다. 은퇴 후 코트 위에 선 김연경의 모습은 물 만난 고기처럼 강력한 승부욕을 보였다. 온몸을 날려 선수 3명 몫을 톡톡히 채웠다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr