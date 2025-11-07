사진=양미라 SNS

배우 양미라가 길거리 장상 나섰다.양미라는 7일 자신의 인스타그램에 "신발 사세요~💕ㅋㅋㅋ"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상들을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 양미라가 겨울 신발을 자랑하고 있는 모습. 특히 양미라는 길거리에 쪼그려 앉아 2개의 제품 앞에서 "신발 사세요"를 외쳐 눈길을 끌었다.한편 양미라는 2018년 2세 연상의 사업가 정신욱 씨와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr