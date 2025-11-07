사진=손연재 SNS

리듬체조 국가대표 출신 손연재가 아들과 모교를 방문했다.손연재는 지난 6일 자신의 인스타그램 스토리에 "아기랑 학교 방문"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 손연재가 아들과 함께 자신의 모교 연세대학교를 찾은 모습. 손연재는 교내 행사가 목적이 아닌 우연한 방문인 듯 캐주얼한 복장으로 눈길을 끌었다.한편 손연재는 2022년, 9살 연상의 비연예인 금융계 종사자와 결혼해 지난해 2월 아들을 출산했다. 또 2023년 11월 서울 이태원에 위치한 단독주택을 남편과 공동명의로 매매가 72억원에 매입한 것이 알려져 화제를 모았다. 손연재는 은퇴 후 현재 리듬체조 학원을 운영하면서 선수 육성에 힘쓰고 있으며, 최근 유튜브 채널을 개설해 소통하고 있다.손연재의 비연예인 남편은 율리시스캐피탈 대표인 것으로 알려졌다. 해당 회사는 미국 로스엔젤레스(LA)에 위치한 패밀리하우스(하나 이상의 가문 자금을 직접 운용하거나 자문하는 회사)로 2021년 1분기 기준 2조원 이상의 자산을 100% 고유계정으로 운용했던 글로벌 헤지펀드인 것으로 전해졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr