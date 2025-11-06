‘S대 김현승 전무♥‘ 효민, 상다리 부러지겠어…1등 신붓감 인증

가수 겸 방송인 효민이 현모양처다운 모습을 보였다.6일 효민은 자신의 계정에 “일식 자격증 따놓고 일식만 빼고 만들기“라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 효민은 집에서 요리를 하고 있는 모습. 정갈한 한 상을 차려냈다. 냉제육, 소바, 골뱅이무침 등이 차려져있다.한 매체에 따르면 효민의 남편은 베인캐피탈 한국 사무소의 김현승 전무다. 김 전무는 베인캐피탈의 핵심 키맨으로 주요 딜 담당 및 포트폴리오 관리를 담당한다는 후문이다.김현승 전무는 서울대학교 산업공학과를 졸업한 이후 베인앤컴퍼니와 유니슨캐피탈을 거쳐 2018년부터 베인캐피탈에 합류한 바 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr