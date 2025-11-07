사진=텐아시아DB

올해 말이나 내년 초 계약 만료를 앞두고 "연장 여부 논의 중"이라고 밝힌 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 일본 열도에서 꾸준한 인기를 이어가며 '글로벌 톱티어'로서의 존재감을 또 한 번 각인했다.제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)의 일본 스페셜 EP '아이코닉(ICONIK)'은 11월 10일 자 오리콘 주간 앨범과 주간 합산 앨범 랭킹(집계 기간 10월 27일~11월 2일)에서 각각 2위를 차지하며 뜨거운 현지 인기를 입증했다. 특히 '아이코닉'은 오리콘 데일리 앨범 랭킹에 7일 연속 10위권에 이름을 올리며, 열도 내 제로베이스원의 존재감을 공고히 했다.음반 차트서도 강세다. 제로베이스원은 '아이코닉'으로 타워레코드 전점 종합 앨범 차트(집계 기간 10월 27일~11월 2일) 1위, 빌보드 재팬 톱 앨범 세일즈 2위(11월 5일 자) 등을 기록하며 성공적인 일본 컴백을 알렸다.미니 5집 '블루 파라다이스(BLUE PARADISE)'의 수록곡이자, 지난 1월 선공개된 '닥터! 닥터!'(Doctor! Doctor!)'로 오리콘 주간 스트리밍 급상승 랭킹(11월 3일 자)에서 1위를 차지하기도 했다. 제로베이스원은 109.3%라는 압도적인 상승률 속에 깜짝 역주행을 기록해 놀라움을 안겼다.이처럼 제로베이스원은 스페셜 EP '아이코닉' 발매와 동시에 TV아사히 '뮤직 스테이션', TBS 'CDTV 라이브! 라이브!' 등 현지 유력 음악 프로그램 출연, JR도카이(JR東海)와의 특별 컬래버레이션, 나아가 월드투어까지 전방위적인 프로모션을 펼치며 열도를 점령 중이다.제로베이스원은 서울, 방콕, 사이타마를 차례로 뜨겁게 달군 동시에 연일 매진 소식을 전하며 ‘2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR 'HERE&NOW'’를 성황리에 이어가고 있다. 제로베이스원은 과거와 현재를 아우르는 아이코닉한 순간들을 생동감 넘치는 퍼포먼스로 풀어내며 글로벌 무대에서 독보적인 인기를 다시 한번 입증했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr