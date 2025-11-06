이미지 크게보기 텐아시아 DB

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '지효쏭' 캡처

배우 송지효가 유튜브로 새 출발을 알리며 사생활도 오픈한다고 밝혔다.6일 송지효의 채널 '지효쏭'에는 "일단 축하를 해보자 (feat. 지석진, 최다니엘)"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 송지효는 '런닝맨'에서 오랜 호흡을 맞춰온 지석진과 배우 최다니엘을 게스트로 초대해 새로운 도전을 알렸다.털털한 복장으로 출연한 송지효를 보고 지석진은 "첫 회부터 옷이 털털하다. 맨날 '런닝맨'에서 보니까 평소에 지효가 아름다운 걸 모른다. 일 년에 한번 시상식 때 사과를 하는 거다"고 말해 웃음을 자아냈다.이어 최다니엘은 "누나는 사람들한테 '뭐 할까?' 궁금해하게 하는 그런 게 있다"고 언급했고, 이에 송지효는 "내가 사생활을 거의 오픈한 적이 없어서 그런 것 같다"고 답했다.지석진이 "네 모습 그대로 보여주면 될 것 같다"고 하자 송지효는 "가식적이지 않게 꾸미지 않고 제 모습을 보여주겠다"며 유튜브를 통해 솔직한 일상을 공유하고 싶은 마음을 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr