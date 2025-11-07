사진=텐아시아DB

사진=티캐스트 E채널

티캐스트 E채널 신규 예능 프로그램 '인생 때려잡기: 정승제 하숙집'(이하 '정승제 하숙집')이 오는 26일(수) 오후 8시 첫 방송을 확정 지었다. 이와 함께 제작진은 정승제, 정형돈, 한선화가 뭉친 공식 포스터를 깜짝 공개했다. 그런 가운데 2009년 한유라와 결혼 후 한 때 건강 이상설에 휩싸였던 1978년생 정형돈의 출연 소식이 눈길을 끈다.'정승제 하숙집'은 인생 때려잡고 싶은 젊은이들이 밥도 청춘도 나누며, 정승제 '생선님'에게 인생 수업을 받는 뉴노멀 하숙 관찰 예능이다. 정승제가 칠판 분필 대신 밥주걱을 잡고 '어른이 하숙생'들에게 인생 간섭을 해줄 예정이며, 정형돈 역시 '하숙집 학생주임'으로, 한선화는 '하숙집 살림꾼'으로 환상의 케미를 발산할 전망이다.제작진은 '하숙집 운영진'으로 변신한 정승제, 정형돈, 한선화의 매력이 돋보이는 공식 포스터를 프로그램 홈페이지 및 공식 SNS 등에 선보였다. 이번 포스터에서 정승제는 센터에 자리해 고무장갑을 끼고 '엄지 척' 포즈를 취하면서 무한 열정을 발산했다. 정형돈 역시 한 손에는 빨래통을, 다른 한 손에는 곱게 갠 수건을 들고 온화한 미소로 하숙생을 맞을 준비를 마친 모습이다.한선화는 머릿수건에 앞치마를 두른 '프로 살림꾼' 면모와 함께 정답게 손을 흔들며 인사를 건네 친근감을 자아냈다. 여기에 "오늘은 김치볶음밥, 내일은 인생 간섭!"이라는 문구가 의미심장하게 담겨 있는데, '김치볶음밥'은 요리에 일가견이 있는 정승제의 대표 메뉴여서 그가 하숙집에서 선보일 각종 요리와 레시피에도 기대가 커진다.인생 때려잡고 싶은 젊은이들이 밥도 청춘도 나누며, '정승제 생선님'에게 인생 수업도 받는 뉴노멀 하숙 관찰 예능인 E채널 '정승제 하숙집'은 오는 26일(수) 저녁 8시 처음 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr