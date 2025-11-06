사진=안소미 SNS

개그우먼 안소미가 아들의 생일을 맞아 통 큰 선물을 마련했다.안소미는 지난 5일 자신의 인스타그램 스토리에 "차 좋아하는 아들랑구. 맞아 엄마도.. 차... 좋아해.."라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 안소미가 아들에게 차 모양의 케이크를 선물한 모습. 특히 케이크는 검은색에 금빛 가루가 뿌려져 있어 고급스러움을 더했으며, 독일 스포츠카 제조사 P사의 로고가 있어 눈길을 끌었다.한편 안소미는 1990년생으로 올해 35세다. 2009년 KBS 공채 24기 개그우먼으로 데뷔했으며, 2018년 비연예인과 결혼해 1녀 1남을 슬하에 두고 있다. 최근에는 '미스트롯' 출연 후 트로트 가수로도 활동하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr