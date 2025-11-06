사진 = MBC '구해줘!'홈즈' 캡처

사진 = MBC '구해줘!'홈즈' 캡처

유튜버 김똘똘의 놀랄만한 학력이 공개 돼 눈길을 끈다.6일 밤 10시 방송된 MBC '구해줘! 홈즈'에서는 스튜디오에 등장한 김똘똘이 학력을 공개한 모습이 그려졌다.이날 방송에서 유튜브 크리에이터 김똘똘이 예상치 못한 명문대 학력은 솔직하게 털어놓아 시선을 모았다. 김똘똘은 '똘똘'이라는 이름의 뜻을 묻는 질문에 "제가 생긴 것과 다르게 가방 끈이 길다"며 "과천외고를 졸업한 뒤 성균관대학교 전기전자공학부를 졸업했다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 홍대 공대 출신인 주우재는 "성대 공대냐"라며 감탄했고 김똘똘은 자신의 이름 뜻이 "머리가 똘똘해서 김똘똘"이라고 너스레를 떨었다.하지만 정작 김똘똘은 새벽 일찍 움직여야 하는 '어촌 매물' 미션에 힘을 쓰지 못했다. 김똘똘은 "야행성이다"며 "나는 밤에 피는 장미인데 작가님이 새벽 6시까지 비행기를 타라 섬 들어가니까 배 타라고 하니까 장미가 시들어버렸고 맥을 못 췄다"고 고백했다.앞서 김똘똘은 SBS '돌싱포맨'에 출연해 명문대 진학이 자신의 성 정체성 고민과 연관이 있었다고 고백했다. 김똘똘은 "초등학교 4학년 때 남들과 다르다는 걸 느꼈다"며 "성 정체성이 다르다는 걸 알고 숨기고 살아야겠다고 생각했고 일부러 태권도 학원도 나가고 공부를 잘해야겠다고 생각했다"고 털어놨다.김똘똘은 "반 1등을 놓친 적이 한 번도 없다"며 "독실한 기독교 집안이라 언젠가 부모님께 큰 불효를 할 것 같아서 미리 효도하려고 더 모범적인 아들이 되려고 했다"고 밝혔다. 김똘똘은 부모님께는 20대 후반에 커밍아웃을 했다고 전했다. 김똘똘은 "우발적으로 커밍아웃하긴 했다"며 "의심하며 공격하던 댓글을 받아서 홧김에 밝혔다"고 말했다. 이어 "커밍아웃 후 집에서는 난리가 났고 부모님은 동성애 치료를 이야기했다"며 "배신감에 6개월 정도 연락을 안 했고 아버지와는 4년 동안 연락을 끊고 지냈다"고 고백해 안타까움을 자아냈다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr