사진=송세라 SNS

유튜버 겸 인플루언서 송세라가 프포즈를 받았다.송세라는 지난 6일 자신의 인스타그램 스토리에 "눈물 좔좔 흘림"이라는 짧은 문구와 함께 두 장의 사진을 순차적으로 게재했다.공개된 사진 속에는 송세라가 예비신랑 박정진으로부터 프러포즈를 받은 모습. 화이트 카드에는 'Will you merry me?'라는 문구가 적혀 있었고, 에르메스 시계와 다이아몬드 반지가 있어 눈길을 끌었다.송세라는 '러브캐처2'를 통해 연인이 된 박정진과 내년 봄 백년가약을 맺는다. 두 사람은 지난 8월 14일 자신들의 유튜브 채널 '세라에게 정진'을 통해 '6년 연애 끝에 드디어 결혼합니다'라는 제목의 영상을 올렸다.박정진은 결혼을 결심한 이유에 대해 "아이를 가질 계획이 없었는데, 아이가 생기면 출생신고를 해야 하고 혼인신고도 필요하니 자연스럽게 결혼까지 이어지는 거다"라고 전했다.박정진은 1991년생, 송세라는 1993년생이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr