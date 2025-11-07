격투가 추성훈 아내 야노시호가 딸 사랑이 모델 활동을 희망했다.
7일 야노시호 유튜브 채널에는 '15년 만에 서는 런웨이 (사랑이가 보고이쏘)'라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 야노시호는 15년 만에 런웨이 무대에 섰다. 의상 피팅을 하며 그는 "저를 선택한 걸 잘했다고 생각하게 해주겠다"며 의지를 불태웠다.
일본에서 모델 활동을 했던 야노시호는 "한국에서는 첫 런웨이"라며 "집에서 연습도 했다. 동생이 봐줬다"고 밝혔다. 남편 추성훈이 관객으로 오는지 묻자 그는 "추 씨는 오늘 일본에 가야 한다"며 아쉬움을 내비쳤다. "긴장 안 하고 흥분했다"고 밝힌 야노시호는 "올해 50살이다. 주변에 내 나이 모델 없다. 디자이너 선생님께 감사하다"고 인사했다. 리허설을 앞두고 그는 "웃으면 안 된다"는 지적을 받아 폭소를 유발했다.
야노시호는 "사랑이가 주말에 배구 시합에 가고 싶어 했다. 남편이랑 고기 먹으면서 기분을 바꿔줬다"고 전했다. 사랑이는 '한국 이모' 배우 이서안과 엄마 무대를 응원했다.
무대를 마친 후 야노시호는 "여유가 없었다. 기억이 없다. 사랑이도 못 봤다"고 소감을 전했다. 그는 사랑이와 인증샷을 찍으며 "안경 벗으라"고 말해 눈길을 끌었다. "아빠 격투기와 엄마 모델 활동 중 뭐가 더 멋있냐"는 제작진의 질문에 사랑이는 "둘 다 멋있다"고 답했다. "사랑이도 런웨이 서고 싶냐"고 묻자 사랑이는 고개를 저었다.
그러자 야노시호는 "사랑이가 런웨이 섰으면 좋겠다. 엄마는 한국, 일본밖에 못 했지만, 사랑이가 뉴욕 파리 밀라노에 가면 좋겠다. 엄마는 그걸 보고 싶다. 엄마가 못 했으니까 대신해달라. 사랑이가 샤넬쇼 서면 좋겠다. 루이뷔통 쇼도"라고 강제로 응원해 웃음을 안겼다.
사랑이는 "좋아하는 한국 연예인 없다"면서도 "블랙핑크 도쿄 콘서트에 로제 초대를 받았다"는 야노시호의 말에 팬심을 드러냈다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
