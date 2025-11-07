사진=야노시호 유튜브

사진=야노시호 유튜브

사진=야노시호 유튜브

사진=야노시호 유튜브

사진=야노시호 유튜브

사진=야노시호 유튜브

사진=야노시호 유튜브

격투가 추성훈 아내 야노시호가 딸 사랑이 모델 활동을 희망했다.7일 야노시호 유튜브 채널에는 '15년 만에 서는 런웨이 (사랑이가 보고이쏘)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 야노시호는 15년 만에 런웨이 무대에 섰다. 의상 피팅을 하며 그는 "저를 선택한 걸 잘했다고 생각하게 해주겠다"며 의지를 불태웠다.일본에서 모델 활동을 했던 야노시호는 "한국에서는 첫 런웨이"라며 "집에서 연습도 했다. 동생이 봐줬다"고 밝혔다. 남편 추성훈이 관객으로 오는지 묻자 그는 "추 씨는 오늘 일본에 가야 한다"며 아쉬움을 내비쳤다."긴장 안 하고 흥분했다"고 밝힌 야노시호는 "올해 50살이다. 주변에 내 나이 모델 없다. 디자이너 선생님께 감사하다"고 인사했다. 리허설을 앞두고 그는 "웃으면 안 된다"는 지적을 받아 폭소를 유발했다.야노시호는 "사랑이가 주말에 배구 시합에 가고 싶어 했다. 남편이랑 고기 먹으면서 기분을 바꿔줬다"고 전했다. 사랑이는 '한국 이모' 배우 이서안과 엄마 무대를 응원했다.무대를 마친 후 야노시호는 "여유가 없었다. 기억이 없다. 사랑이도 못 봤다"고 소감을 전했다. 그는 사랑이와 인증샷을 찍으며 "안경 벗으라"고 말해 눈길을 끌었다."아빠 격투기와 엄마 모델 활동 중 뭐가 더 멋있냐"는 제작진의 질문에 사랑이는 "둘 다 멋있다"고 답했다. "사랑이도 런웨이 서고 싶냐"고 묻자 사랑이는 고개를 저었다.그러자 야노시호는 "사랑이가 런웨이 섰으면 좋겠다. 엄마는 한국, 일본밖에 못 했지만, 사랑이가 뉴욕 파리 밀라노에 가면 좋겠다. 엄마는 그걸 보고 싶다. 엄마가 못 했으니까 대신해달라. 사랑이가 샤넬쇼 서면 좋겠다. 루이뷔통 쇼도"라고 강제로 응원해 웃음을 안겼다.사랑이는 "좋아하는 한국 연예인 없다"면서도 "블랙핑크 도쿄 콘서트에 로제 초대를 받았다"는 야노시호의 말에 팬심을 드러냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr