프리미엄 주얼리 브랜드 스톤헨지(STONEHENgE)가 겨울 시즌을 맞아 전속 모델 김지원과 함께한 ‘뷰티풀 홀리데이(Beautiful Holiday)’ 캠페인을 공개하며, 밤하늘의 별빛에서 영감을 받은 새로운 컬렉션 ‘스타글로우(Starglow)’를 선보였다.
이번 ‘스타글로우’ 컬렉션은 홀리데이 시즌에 어울리는 입체적인 별(Star) 디자인이 특징이다. 깊고 우아하게 반짝이는 스톤 디테일이 정교하게 조화를 이루며 시선을 사로잡는다. 특히, ‘스타글로우’ 네크리스는 리버서블(Reversible) 아이템으로 출시되어 활용도를 높였다. 한 면은 별빛의 반짝임을 섬세하게 표현했으며, 다른 한 면은 모던하고 우아한 곡선으로 완성되어, 하나의 주얼리로 화려한 홀리데이 무드와 고급스러운 데일리 스타일을 모두 연출할 수 있다. 한편 스톤헨지는 홀리데이 시즌을 맞아 모든 구매 고객에게 홀리데이 시즌 한정 쇼핑백과 메시지카드를 증정하며, 60만 원 이상 구매 고객에게는 ‘스톤헨지 X 레브그릿 주얼리 그립톡’을 선착순 사은품으로 제공한다. 사은품으로 제공되는 ‘주얼리 그립톡’은 스톤헨지의 대표 컬렉션인 ‘크로싱(Crossing)’과 ‘브레이드(Braid)’ 디자인을 동일하게 구현한 것이 특징이다. 이는 마치 반지를 착용한 듯한 유니크한 연출이 가능해 소장 가치를 더했다.
텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr
