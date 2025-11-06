사진=박수홍 SNS

방송인 박수홍이 딸과의 행복한 근황을 전했다.박수홍은 6일 자신의 인스타그램에 "재이 화보 비하인드컷❤️"이라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 박수홍이 딸 재이 양과 함께 다양한 포즈를 취하며 추억을 남기고 있는 모습. 특히 또 새로운 옷을 착용한 박수홍 딸을 보자 일부 누리꾼들은 "유튜브 채널을 통해 딸의 옷장을 공개해 주면 안 되겠냐"며 기대감을 보이기도 했다.한편 박수홍은 김다예와 무려 23세의 나이 차이를 극복하고 2021년 결혼했다. 이후 난임 검사 및 시험관 시술 등 과정을 공개하다 결혼 3년 만에 임신에 성공, 지난해 10월 딸 박재이 양을 품에 안았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr