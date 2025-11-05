사진=이병헌, 이민정 SNS

배우 이민정이 집안에 좋지 않은 소식을 알렸다.이민정은 지난 4일 자신의 인스타그램에 "어제 잠시 동안의 평화…… 다시 아침에 시작된 전쟁…"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 이민정이 와인잔 앞에서 미소를 짓고 있는 모습. 평화로워 보이는 사진과 달리 이민정은 '일번은 독감 이번은 축농증과 중이염…"이라며 두 자녀의 건강에 적신호가 켜졌음을 알렸다.한편 1982년생으로 올해 43세인 이민정은 2013년 배우 이병헌과 결혼해 슬하에 아들과 딸을 두고 있다. 이병헌은 최근 영화 '어쩔 수가 없다'에 출연해 관객들과 만났다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr