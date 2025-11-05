/ 사진=텐아시아DB

/ 사진=MBC '극한84'

MBC 새 예능 '극한84'가 첫 방송을 앞두고 포스터 2종을 공개했다.공개된 첫 번째 포스터는 마치 만화 속 한 장면을 연상케 한다. 끝없이 이어진 붉은 언덕을 온몸으로 기어오르는 기안84의 모습이 포착됐다. 모래를 뒤집어쓰며 악착같이 버티는 그의 표정은 고통스러우면서도 어딘가 웃음을 자아낸다. 극한의 상황에서도 ‘웃픈 생존 본능’으로 버티는 기안84 특유의 예능 감각이 고스란히 담겨있다.두 번째 포스터 역시 코믹한 반전 분위기로 시선을 사로잡는다. 상의 하나 없이 해맑은 표정으로 달리는 기안84의 모습 위로 “(하이X) 러너스다이, 같이 느껴실 분 모집 중”이라는 재치있는 문구가 자리하며 웃음을 유발한다.극한의 고통을 견디던 러너로서의 모습 뿐만아니라, 행복과 열정으로 달리는 인간 기안84의 면모가 그대로 드러난다. 이번 포스터를 통해 시청자들은 ‘극한84’를 통해 한계에 맞서 싸우는 모습뿐 아니라, 도전을 즐기고 스스로의 한계를 유쾌하게 넘어서는 기안84의 진짜 이야기를 만나게 될 것으로 기대된다.이번에 공개된 반전 포스터는 ‘극한을 유쾌하게 견디는 인간 기안84’를 내세우며 새로운 기대감을 더한다. 한계의 순간조차 웃음으로 이겨내는 그의 반전 매력이 공개되자, 프로그램에 대한 관심은 더욱 뜨거워지고 있다.한편, '극한84'는 오는 30일(일) 밤 9시 10분 MBC에서 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr