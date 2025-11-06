김해준이 외모까지 포기하며 먹방 투혼을 펼친다.
오는 7일 방송되는 코미디TV <THE 맛있는 녀석들>에서는 ‘뉴 작가의 맛 특집’으로 새로 합류한 작가들의 숨은 맛집이 공개된다. 멤버들은 직접 식당을 찾아가 맛, 분위기, 그리고 ‘맛팁’까지 평가한다. 지난주에 이어 '뉴 작가의 맛' 2탄으로 보쌈과 디저트가 주 메뉴로 소개된다.
첫 번째 식당으로 보쌈집을 찾은 멤버들은 본격적인 시식에 앞서 ‘쪼는맛 게임’을 진행한다. 테이블 식탁보를 한번에 빼서 물병이 넘어지지 않으면 전원 먹방, 가장 많은 물병을 쓰러뜨린 멤버가 ‘한입만’으로 선정된다. 쉽지 않은 도전에 재대결까지 이어지고, 결국 김해준이 ‘한입만’ 멤버로 선정된다.
식당 입구에 들어서자마자 “보쌈이 최애 음식”이라고 밝힌 김해준은 맛있게 먹는 멤버들의 모습을 보며 연신 입맛을 다신다. 이를 본 황제성이 “새 제작진과 협상해보라”고 제안했지만 김해준은 “한입만까지 뺏길 수 있다”며 거절한다. 그러나 황제성이 “한입만 먹는 게 오히려 더 고통스러울 수도 있다”라고 말하자, 김해준은 고민한다.
제작진 역시 대결을 제안하며 일명 ‘스타킹 빼기’ 게임을 소개한다. 얼굴에 스타킹을 쓰고 그 위에 물컵을 올린 뒤, 스타킹을 벗겼을 때 컵이 그대로 있으면 성공이다.
사전에 성공 영상을 본 문세윤과 김준현은 “생각보다 쉬운데?”라며 분위기를 띄운다. 그러나 스타킹을 쓰는 순간 불길한 예감을 감지한 김해준은 버럭 화를 낸다. 연습까지 시도해보지만, 성공은커녕 우스꽝스러운 비주얼로 폭소만 자아낸다.
이를 본 김준현은 “너 하나 건졌다”며 흡족해하고, 김해준은 “김준현, 내가 뭘 건졌냐?”라며 발끈한다. 이어 김해준은 “승혜야, 이런 모습 보여서 미안하다”라고 너스레를 떤다. 김해준과 김승혜는 지난해 10월 13일 백년가약을 맺었다.
과연 김해준은 미션을 성공해 보쌈을 맛볼 수 있을지 오는 7일 저녁 8시, 코미디TV <THE 맛있는 녀석들>에서 확인할 수 있다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
