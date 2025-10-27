사진 제공=JYP

밴드 엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes, XH)가 신곡 'Lost and Found'(로스트 앤 파운드) 뮤직비디오 티저를 공개했다.엑스디너리 히어로즈는 지난 24일 새 미니 앨범 'LXVE to DEATH'(러브 투 데스)와 타이틀곡 'ICU'(아이씨유)를 발매하고 컴백했다. JYP엔터테인먼트는 27일 정오 공식 SNS 채널에 새 앨범 수록곡인 'Lost and Found'의 뮤직비디오 티저 영상을 첫 선보이고 신보 주목도를 높였다.티저 영상은 합주 연습을 하고 있는 여섯 멤버의 모습부터 어딘가로 달리고 있는 가온과 주연, 환히 웃고 있는 오드와 준한, 깊은 생각에 잠긴 정수, 어딘가를 지그시 응시하는 건일까지 각기 다른 청춘의 장면을 모아 한 편의 뮤직 드라마를 연상케 했다. 특히 엑스디너리 히어로즈의 극대화된 서정적 무드로 뮤직비디오 완편에 대한 기대를 높였다.엑스디너리 히어로즈는 지난 23일 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 24일 KBS 2TV '뮤직뱅크', 25일 MBC '쇼! 음악중심', 26일 SBS '인기가요' 등 음악 방송에 출연해 화려한 밴드 퍼포먼스를 선사했다.기세를 이어 엑스디너리 히어로즈는 11월 21일~23일 사흘간 서울 송파구 잠실실내체육관에서 'Xdinary Heroes < Beautiful Mind > World Tour FINALE in SEOUL'(< 뷰티풀 마인드 > 월드투어 피날레 인 서울)을 개최한다. 이번 공연은 그룹의 첫 잠실실내체육관 입성이자 국내 및 해외 14개 지역 18회 규모로 진행된 월드투어 'Beautiful Mind'의 화려한 막을 내리는 것으로 의미를 갖는다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr