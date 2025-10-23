/ 사진=브레이브엔터테인먼트

그룹 다크비(DKB)가 약 15개월 만에 돌아왔다.다크비(이찬, D1, GK, 희찬, 룬, 준서, 유쿠, 해리준)는 오늘(23일) 미니 9집 'Emotion'을 발표하고 사랑이라는 테마 속에서 마주하는 다채로운 감정의 변화와 서사를 다크비만의 깊어진 음악적 색채로 담아냈다.이번 미니 9집 'Emotion'은 아이러니한 설렘부터 벗어날 수 없는 유혹, 자유와 해방, 강렬한 로맨스, 그리고 이별과 시작까지, 사랑이 주는 복합적인 감정들을 트랙마다 다채로운 장르로 풀어냈으며, 특히 이번 앨범 역시 다크비 멤버들이 타이틀곡을 포함한 전곡의 작사, 작곡, 안무 창작 전반에 직접 참여했다.타이틀곡 'Irony'는 중독성 강한 기타 리프가 귀를 사로잡는 팝 록 장르의 곡이다. 리드미컬하고 강렬한 사운드가 특징이며, 곡명처럼 연인의 행동이 자신에 대한 '사랑'인지, 혹은 그저 '장난'인지 알 수 없어 혼란스러워하는 아이러니한 감정을 직설적으로 표현한다.달콤함과 혼란스러움이 공존하는 이중적인 감정을 다크비 특유의 퍼포먼스와 보컬로 강렬하게 그려내며, 음악적 성장을 입증할 예정이며 복잡 미묘한 감정선 속에서 피어나는 다크비의 새로운 매력과 에너지으로 글로벌 K-POP 팬들을 사로잡을 것으로 기대된다.이 외에도 앨범의 완성도를 높이는 다채로운 수록곡들이 리스너들을 기다린다. 힙합, 트랩 베이스의 강렬한 곡 'Snake'는 뱀처럼 매혹적이면서도 위험한 유혹과 긴장감을 표현하며 중독성을 선사하며, 힙합, 록 크로스오버 장르의 'Weekend'는 "내일 따윈 없단 듯이 like a weekend"라는 가사처럼 현실의 제약에서 벗어나 주말 같은 자유와 해방감을 온전히 즐기는 순간을 그려낸다.또한, 90년대 감성을 얹은 댄스 팝 'Cinderella'는 디스토션 기타 사운드와 로맨틱한 메시지가 조화를 이루며, 사랑의 힘으로 시련을 이겨낼 수 있다는 강렬한 로맨스를 선사한다. 마지막으로, 데뷔 싱글 타이틀곡 '왜 만나 (Rollercoaster)'를 영어 가사로 새롭게 해석한 'Hello, Goodbye (Rollercoaster)'는 색다른 감성으로 트랙 리스트의 마지막을 장식한다.이처럼 미니 9집 'Emotion'은 다크비만의 색채로 사랑의 변화를 입체적으로 녹여냈으며, 멤버들의 높은 참여도를 바탕으로 폭넓어진 장르적 스펙트럼과 고퀄리티의 음악적 역량을 담아냈다.한편, 다크비의 미니 9집 'Emotion'은 오늘(23일) 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 감상할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr