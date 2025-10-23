사진=웨이크원

계약 만료를 앞두고 연장 여부 논의 중이라고 알려진 그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 강렬한 퍼포먼스로 또 한 번 열도를 사로잡는다.제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 오늘(23일) 0시 공식 유튜브 채널을 통해 일본 스페셜 EP '아이코닉(ICONIK)'과 동명의 타이틀곡 '아이코닉(Japanese ver.)'의 스페셜 퍼포먼스 뮤직비디오 티저를 선보였다.공개된 영상 속 제로베이스원은 빌딩 내부의 다양한 공간의 구조감을 활용, '아이코닉'에 맞춰 더욱 생동감 넘치는 퍼포먼스를 펼치고 있는 모습이다. 제로베이스원은 부드러우면서도 거친 느낌이 공존하는 역동적인 안무로 넘치는 에너지를 표현했다. 특히, 감각적인 영상미 속에 제로베이스원은 세련된 그루브와 타이트한 리듬 기반의 아이코닉 매력을 예고해 기대감을 높였다.일본 스페셜 EP '아이코닉'은 제로베이스원이 제로즈(ZEROSE, 팬덤명)와 함께 쌓아 올린 음악적 여정에서 가장 빛나는 하이라이트를 담아낸 앨범이다. '타인의 평가와 상관없이 우리는 스스로 아이코닉한 존재가 될 수 있다'라는 당찬 메시지를 담아내 그룹의 정체성을 더욱 확고히 한다. 타이틀곡 '아이코닉'을 포함해 '슬램덩크(SLAM DUNK)', '블루(BLUE)'까지, 제로베이스원이 국내에서 기발매한 3곡의 일본어 가창 버전이 수록될 예정이다.제로베이스원의 일본 스페셜 EP '아이코닉'은 오는 29일 0시에 발매되며, 이에 앞서 타이틀곡 '아이코닉' 일본어 버전과 퍼포먼스 뮤직비디오가 24일 0시에 선공개될 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr