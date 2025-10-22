사진=웨딩플래너 개인, 곽준빈 SNS

214만 구독자를 보유하고 있는 유튜버 곽튜브(본명 곽준빈)가 신혼 여행을 즐기고 있는 일상을 공유했다.곽준빈은 지난 21일 자신의 인스타그램 스토리에 "아름다운 분수를 몰랐네"라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 스페인으로 떠났다고 알려진 곽준빈이 신혼여행을 즐기고 있는 모습. 특히 곽준빈은 아내와 함께 아이스크림을 들고 있는 사진에서 "신혼 여행 감성"이라며 나란히 검지 손가락에 옥으로 된 반지를 착용하고 있어 눈길을 끌었다.곽준빈은 지난 11일 서울 여의도의 한 호텔에서 비공개로 결혼식을 올렸다. 사회는 전현무, 축가는 다비치가 맡았다. 아내는 곽준빈보다 5살 연하로, 공무원으로 재직 중인 것으로 알려졌다. 곽준빈은 당초 내년 결혼을 계획했으나 신부의 임신으로 식을 앞당겼다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr