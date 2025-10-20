사진=소유 SNS, 텐아시아 DB

그룹 씨스타 출신 소유가 인종차별 피해를 호소했다.소유는 19일 자신의 SNS에 장문의 글을 올렸다. 그는 "뉴욕 스케줄을 마치고 경유로 애틀랜타→한국행 비행기에 올랐다. 피곤한 상태에서 식사 시간을 확인하려고 한국인 승무원을 요청했을 뿐인데, 사무장은 제 태도를 단정하며 저를 문제 있는 승객처럼 대했고 갑자기 시큐리티까지 불렀다"고 밝혔다.이어 "내가 문제라면 내리겠다는 말까지 해야 했고, 이후 비행 내내 차가운 시선과 태도를 견뎌야 했다. 그 순간 '이게 인종차별일까?'라는 생각이 들었다"고 털어놨다. 그는 "15시간 넘는 비행 동안 아무것도 먹지 못했고, 그 경험은 인종적 편견에서 비롯된 깊은 상처로 남았다"고 덧붙였다.끝으로 소유는 "아무도 인종 때문에 의심받거나 모욕당하지 않기를 바란다"고 했다. 이와 함께 델타항공 탑승권을 찍어 올렸다.앞서 걸스데이 출신 혜리도 비슷한 피해를 호소했다. 혜리는 지난 2023년 "한 달 반 전에 예약하고, 좌석까지 미리 지정했는데 퍼스트 클래스 좌석이 없다고 이코노미로 다운그레이드됐다"고 했다. 이어 "환불도 못 해주고, 자리가 마음에 안 들면 다음 비행기 타고 가라는 항공사. 심지어 두 자리 예약했는데 어떻게 둘 다 다운그레이드될 수가 있느냐"고 지적했다.당시 텔타항공은 "안전한 운항을 위해 항공기를 작은 기종으로 교체하는 과정에서 불가피하게 벌어진 일"이라며 "이코노미석 탑승 차액 금액은 환불 처리를 진행 중"이라고 해명했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr