김연경, 해체 위기 놓였는데…한일전서 승부수 띄웠다 "절대 질 수 없는 경기" ('신인감독')

필승 원더독스가 또 한 번의 숨 막히는 한일전 대결을 예고한다.19일 방송되는 MBC 예능 ‘신인감독 김연경’ 4회에서는 ‘필승 원더독스’와 일본 고교 최강팀 슈지츠 고교의 대결 결과가 공개된다.2전 1승 1패, 50%의 승률로 팀 해체 위기에 직면한 원더독스는 이날 슈지츠 고등학교와의 대결에서 2승을 향한 쉽지 않은 도전에 나선다. 이런 가운데 강력한 서브와 정교한 조직력을 앞세운 슈지츠의 ‘지옥 수비’에 원더독스가 흔들린다.경기 흐름을 주도하려는 김연경 감독은 선수들을 다잡으며 또 한 번 전략적인 승부수를 던진다. 특히 ‘코트 위의 해결사’로 활약 중인 주장 표승주의 존재감이 빛을 발한다. 탁월한 경기 감각과 흔들림 없는 리더십, 여기에 승부욕까지 더해져 팀의 중심축 역할을 톡톡히 해낸다. 이번 경기 역시 배구 열정으로 똘똘 뭉친 언더독들의 반란으로 시청자들의 마음을 저격할 예정이다.연이어지는 강도 높은 경기에 지쳐가는 필승 원더독스가 ‘절대 질 수 없는 경기’라 불리는 한일전을 어떤 결과로 마무리할지 관심이 집중된다. 과연 슈지츠를 넘고 2승 고지에 오를 수 있을지, 김연경 감독의 리더십과 전술이 승리로 이어질 수 있을지 주목된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr